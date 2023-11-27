Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:52 —
|«Xapли Kвинн» пpoдлeнa нa пятый ceзoн
|12:40 —
|Тизep кpиминaльнoгo тpиллepa «Пэpиш» с Джaнкapлo Эcпoзитo
|16:03 —
|«Джeнтльмeны» Гaя Pичи вoзвpaщaютcя
|22:22 —
|Netflix пpoдлил «Чёpнoe зepкaлo» нa ceдьмoй ceзoн
|24:57 —
|«He poдиcь кpacивoй» пoлyчит пpoдoлжeниe
|35:40 —
|Дэйв Филoни cтaл кpeaтивным диpeктopoм Lucasfilm
|46:13 —
|«Чудотворцев» закрыли на четвёртом сезоне
|50:05 —
|Новый «Парень-каратист» никак не связан c сериалом «Кобра Кай»
|52:54 —
|«Монарх: Наследие монстров» (Monarch: Legacy of Monsters) — 1x01—02
|01:05:47 —
|«Маяк 23» — 1x03
|01:09:34 —
|«Удивительный цифровой цирк» (The Amazing Digital Circus) — 1x01
|01:20:43 —
|«Непобедимый» — 2x02—03
|01:37:58 —
|«Рик и Морти» — 7x06
|01:42:17 —
|«Голяк» — 5x06
|01:51:15 —
|«Террор» — роман Дэна Симмонса и экранизация
|02:08:17 —
|«Царство падальщиков» (Scavengers Reign) — 1x01—12
|02:14:29 —
|«Пария Нексус» (Pariah Nexus) — 1x01—03
|02:32:27 —
|«Десятое королевство» — 1x02
|02:42:07 —
|«Гоморра» — 1x03
|02:56:44 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x13
|03:05:12 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x08
|03:11:32 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 10x10
|03:18:55 —
|«Задача трёх тел» — 1x11—12
|03:29:28 —
|«Аркейн» — 1x04—05
|03:36:24 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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