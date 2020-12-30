Телеовощи. Предновогодний выпуск в прямом эфире

Товарищи! Поскольку 31 декабря всем будет не до того, на этой неделе мы переносим запись «Телеовощей» на среду. А ещё мы решили сделать прямой эфир выпуска открытым для всех желающих — как в честь праздников, так и в виду его определённой уникальности: помимо стандартного набора из любимых онгоингов и заказанных спонсорами сериалов мы поговорим об упущенных нами сериалах (преимущественно этого года), которые насоветовали дорогие слушатели.

Трансляция стартует примерно в 20:00. Присоединяйтесь!