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Телеовощи. Предновогодний выпуск в прямом эфире

Товарищи! Поскольку 31 декабря всем будет не до того, на этой неделе мы переносим запись «Телеовощей» на среду. А ещё мы решили сделать прямой эфир выпуска открытым для всех желающих — как в честь праздников, так и в виду его определённой уникальности: помимо стандартного набора из любимых онгоингов и заказанных спонсорами сериалов мы поговорим об упущенных нами сериалах (преимущественно этого года), которые насоветовали дорогие слушатели.

Трансляция стартует примерно в 20:00. Присоединяйтесь!

 
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Видео Телеовощи (видеоверсия)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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31 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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3 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
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5 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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1Телеовощи
 
 
1ЕВА
 
 
4Ноль кадров в секунду – 349: Прощай, 2020!
 
 
3Телеовощи – 372: Через дырку в заборе
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 442: «Непосредственно Каха!», «Брешь» и «Макс Клауд»
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