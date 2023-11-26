Новые сериалы недели: вернутся «Медленные лошади» с Гэри Олдманом

Начало зимнего сезона обойдётся без сколько-нибудь заметных многосерийных премьер. Зато на малые экраны силами стримингового сервиса Apple TV+ вернётся Гэри Олдман и его команда «Медленных лошадей» — стартует третий сезон экранизации книжной серии Мика Херрона.
драма
В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс
Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.
комедия, ужастик
В ролях Кортни Кокс, Грег Киннер, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Мира Сорвино, Меррин Данжи
Второй сезон комедийного хоррора с Кортни Кокс и Киннером завершится восьмым эпизодом под названием Redemption.
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