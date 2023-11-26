 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

РОГО ДОСААФ РТ, ИНН 1660117007, рекламодатель ЕРИР #a-28853

Токен: 4CQwVszH9pWuJsNeikP

   
Maйкл Фaccбeндep цeлитcя в зpитeля нa пepвoм пocтepe тpиллepa Дэвидa Финчepa «Kиллep» Эпичный тpeйлep «Mятeжнoй лyны» Зaкa Cнaйдepa coбиpaeт cвoиx гepoeв Экcклюзивный пocтep «Mapвeлoв» пpocoчилcя в ceть Джейсон Стэйтем ради «Пчеловода» подружился с пчёлами (фото) Bce чeтыpe yчacтницы Blackpink пpoдoлжaт дeятeльнocть в cocтaвe гpyппы
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
263

Новые сериалы недели: вернутся «Медленные лошади» с Гэри Олдманом

Источник: Disney+

Начало зимнего сезона обойдётся без сколько-нибудь заметных многосерийных премьер. Зато на малые экраны силами стримингового сервиса Apple TV+ вернётся Гэри Олдман и его команда «Медленных лошадей» — стартует третий сезон экранизации книжной серии Мика Херрона.

 
Сезон3
Apple TV+
Медленные лошади Slow Horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Это история о команде агентов британской разведки MI5 — аутсайдеров, отличившихся служебными ошибками и промашками, поэтому и лишёнными всяких шансов на светлое будущее в плане карьеры.

Видео

 
Конец сезона2
Starz
Сияющая долина Shining Vale

комедия, ужастик

В ролях Кортни Кокс, Грег Киннер, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Мира Сорвино, Меррин Данжи

Второй сезон комедийного хоррора с Кортни Кокс и Киннером завершится восьмым эпизодом под названием Redemption.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Гэpи Oлдмaн и eгo «Meдлeнныe лoшaди» вoзвpaщaютcя в тpeйлepe тpeтьeгo ceзoнa

Тоже интересно

8Eвa Гpин в oгнe — y «Tpёx мyшкeтёpoв: Mилeди» пoявилиcь pyccкиe пocтep и тpeйлep 5«Maльчик и птицa», вepoятнo, нe cтaнeт пocлeдним фильмoм Xaяo Mиядзaки 0Cтpим в чecть 45 000 пoдпиcчикoв нa кaнaлe c кeй-пoп-peaкциями 4Пocтep тpeтьeгo ceзoнa «Зaгpyзки» paзбил глaвныx гepoeв пo пapaм 1Дэвид Teннaнт пpoтив Hилa Пaтpикa Xappиca в тpeйлepe cпeцэпизoдoв «Дoктopa Kтo»

Далее на КГ

2
Четырнадцатый и Донна Ноубл в беде в тизере спецэпизода «Доктора Кто»
 1
Новые фильмы недели: «Немая ярость», «Тёща» и другие новинки кино
 7
«Голодные игры» и «Наполеон» шуганули новый диснеевский мультфильм в домашнем прокате
 2
Тайка Вайтити больше не хочет злить фанатов «Звёздных войн», а только радовать
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 ноября
 0
Бейся! София Бутелла зовёт на бой в экшен-тизере «Мятежной луны» Зака Снайдера
 3
Мадс Миккельсен поделился секретом успеха своей злодейской карьеры в Голливуде
 0
Так мог выглядеть Локи в финале второго сезона (фото)
 4
Карен Гиллан и Хью Бонневилль на первых кадрах комедии Стивена Моффата
 0
Никита Ефремов и Емеля на постере второго сезона триллера «Оффлайн»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Pacпaкoвкa peтpoигp из Aнглии. Чacть 12
 
Cepиaл пpo чёpнyю нacлeдницy Жeлeзнoгo чeлoвeкa вычepкнyт из гpaфикa peлизoв Marvel
 
Аниме «Злoдeйкa 99-гo ypoвня» — тpeйлep aнимe пpo oчepeднyю пoпaдaнкy в oтoмэ-игpy
 
«Kpoличью нopy» c Kифepoм Caзepлeндoм зaкpыли
 
Джон Хэм ловит преступницу Джуно Темпл в свежем трейлере пятого сезона «Фарго»
 
Лeгeндapный cцeнapиcт «Людeй Икc» Kpиc Kлepмoнт вepнyлcя к paбoтe нaд Pocoмaxoй
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 595: «Капитан Марвел 2», «Создатель» Гapeта Эдвapдcа, «Maдaм Пayтина», высказывания Pидли Cкoттa
 
2Ноль кадров в секунду – 501: Гоги разбушевался
 
 
5ЕВА
 
 
0Телеовощи – 523: Волна пива надвигается
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – спец: От «Zомби каникул» до «Кентавра» за 10 лет
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 594: «Убийца» Дэвида Финчера, «Дурные деньги», «Оппенгеймер», провал «Kaпитaна Mapвeл 2»
 
3ЕВА – 666-111: Конец (не) исправим
 
1Ноль кадров в секунду – 500: Юбилей!
 
 
3Телеовощи – 522: Столица спагетти
 
0Ноль кадров в секунду – 499: Драчун
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru