 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

РОГО ДОСААФ РТ, ИНН 1660117007, рекламодатель ЕРИР #a-28853

Токен: 4CQwVszH9pWuJsNeikP

   
«Крик 7» лишился второй звезды за один день Oднa глyпaя фpaзa из тpeйлepa «Maдaм Пayтины» yжe cтaлa пoпyляpным мeмoм Чeлoвeк-пayк cмoг лeгкo пoбeдить Pocoмaxy, иcпoльзyя cвoё лyчшee ceкpeтнoe opyжиe «Pacxититeльницa гpoбниц: Лeгeндa o Лape Kpoфт» — кaк coздaвaлacь гepoиня Xeйли Этвeлл (видeo) Комиксы журнала для взрослых Penthouse Comix вернутся в 2024 году
• • •
 
СЕРИАЛЫ
207

Карен Гиллан и Хью Бонневилль на первых кадрах комедии Стивена Моффата

Прославленный сценарист Стивен Моффат, среди прочего подаривший миру современного «Шерлока», представляет свой новый проект — многосерийную комедию «Дуглас отменён». Главные роли в комедийном сериале для британского стриминга ITVX сыграли Карен Гиллан и Хью Бонневилль. Уже и первые кадры имеются.

Бонневилль играет сверхпопулярного новостного ведущего Дугласа Беллоуза, а Гиллан — его соведущую Мэделин. Дуглас наслаждается своей роскошной жизнью, статусом национального достояния и личным счастьем с супругой Шейлой. Но красивая жизнь рушится в мгновение ока — главный герой позволяет себе отпустить на торжестве неудачную шутку, и один из гостей угрожает разнести запись этой шутки по всем соцсетям. А слухи уже поползли. Мэделин, у которой 2 млн подписчиков, могла бы спасти своего коллегу от всеобщего позора. Но станет ил она это делать?

Кадры из сериала «Дуглас отменён» Кадры из сериала «Дуглас отменён»
Теги
ГалереяДуглас отменён
Комментарии

Ещё на эту тему

16Cтивeн Moффaт пpocит Kaмбepбэтчa и Фpимaнa вepнyтьcя в пpoдoлжeниe «Шepлoкa»

Тоже интересно

1«Boлeйбoл: Финaл» — тpeйлep co зpeлищным вoлeйбoльным экшeнoм 15Starfield пoкaзaл лyчший cтapт зa вcю иcтopию Bethesda 0Heдeля кинo нa KГ — глaвныe нoвocти 30 oктябpя — 5 нoябpя 1Hoвыe cepиaлы нeдeли: кpиминaльный тpиллep «Убить Pитy» и вoзвpaщeниe «Зaгpyзки» 5Избытoк диcнeeвcкиx дeнeг: peжиccёp «Изгoя-oдин» oбъяcнил пpoдoлжитeльнyю пayзy мeждy фильмaми

Далее на КГ

0
Никита Ефремов и Емеля на постере второго сезона триллера «Оффлайн»
 1
Фантастика «Ла-Брея» закончится третьим сезоном
 0
«Моя способность мгновенной смерти настолько сильна, что ни у кого в этом мире нет шансов против меня» — тизер и дата выхода аниме про массовое попаданчество
 0
Ким Тэён из Girls' Generation представила фото тизеры к новому мини-альбому
 0
Известно, когда начнётся показ тpeтьeгo ceзoнa aнимe «Дoбpo пoжaлoвaть в клacc для ocoбo oдapённыx»
 0
Следующая глава манги «Норагами» станет последней
 0
«Ceмья шпиoнa: Koд бeлый» — тизер Лoйда для аниме-фильма с оригинальным сюжетом
 0
«Xиpypг Элизe» — третий пepcoнaжный тизep aнимe пpo злyю импepaтpицy, cтaвшyю вpaчoм
 6
Джеймс Ганн следит за тем, кого фанаты выбирают на главные роли в фильмах
 1
Создатель «Пацанов» придумал новое супероружие в комиксе про Джеймса Бонда для борьбы с одним клише
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Жeнщинa-кoшкa пpимкнёт к нoвoмy Oтpядy caмoyбийц
 
DC выпycтит cвoи клaccичecкиe иcтopии в фopмaтe мaнги
 
Кино Джoн Tpaвoлтa мoжeт cыгpaть кинoпopнoкpитикa в пocлeднeм фильмe Kвeнтинa Tapaнтинo
 
Кино Cтyдия Warner Bros. oтпpaвит в нeбытиe гoтoвый фильм c Джoнoм Cинoй Coyote Vs. Acme
 
Дaниэль из NewJeans пoдeлилacь кaвepoм нa пecню Rainy Days (Bи из BTS)
 
Кино Ужacнaя кpитикa и cтpиминг нe пoмeшaли yжacтикy «Пять нoчeй c Фpeдди» зapaбoтaть кyчy дeнeг
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 595: «Капитан Марвел 2», «Создатель» Гapeта Эдвapдcа, «Maдaм Пayтина», высказывания Pидли Cкoттa
 
0Ноль кадров в секунду – 501: Гоги разбушевался
 
 
5ЕВА
 
 
0Телеовощи – 523: Волна пива надвигается
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – спец: От «Zомби каникул» до «Кентавра» за 10 лет
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 594: «Убийца» Дэвида Финчера, «Дурные деньги», «Оппенгеймер», провал «Kaпитaна Mapвeл 2»
 
3ЕВА – 666-111: Конец (не) исправим
 
1Ноль кадров в секунду – 500: Юбилей!
 
 
3Телеовощи – 522: Столица спагетти
 
0Ноль кадров в секунду – 499: Драчун
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru