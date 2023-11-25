Карен Гиллан и Хью Бонневилль на первых кадрах комедии Стивена Моффата

Прославленный сценарист Стивен Моффат, среди прочего подаривший миру современного «Шерлока», представляет свой новый проект — многосерийную комедию «Дуглас отменён». Главные роли в комедийном сериале для британского стриминга ITVX сыграли Карен Гиллан и Хью Бонневилль. Уже и первые кадры имеются.

Бонневилль играет сверхпопулярного новостного ведущего Дугласа Беллоуза, а Гиллан — его соведущую Мэделин. Дуглас наслаждается своей роскошной жизнью, статусом национального достояния и личным счастьем с супругой Шейлой. Но красивая жизнь рушится в мгновение ока — главный герой позволяет себе отпустить на торжестве неудачную шутку, и один из гостей угрожает разнести запись этой шутки по всем соцсетям. А слухи уже поползли. Мэделин, у которой 2 млн подписчиков, могла бы спасти своего коллегу от всеобщего позора. Но станет ил она это делать?