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Фантастика «Ла-Брея» закончится третьим сезоном

Источник: NBC

В 2021 года на телеканале NBC тихо-мирно шла приключенческо-фантастическая драма «Ла-Брея» с Натали Зи и Оуэном Маккеном в главных ролях. Идти ей, правда, осталось совсем недолго — сериал закрывают после третьего сезона. И заключительный сезон будет укороченным. В него войдут всего шесть эпизодов. Премьера состоится 9 января.

Решение о закрытии принято, исходя из рейтингов сериала, а оные из всех 11 драматических сериалов телеканала ставили «Ла-Брею» лишь на девятое место — и по общей аудитории, и по интересу у ключевой возрастной группы.

Первый сезон фантастики рассказал, как посреди Лос-Анджелеса разверзлась громадная воронка, засосав в свои глубины сотни горожан. Пострадавшие обнаруживают себя в таинственном и опасном первобытном мире, где им придётся держаться вместе, чтобы выжить. Меж тем оставшиеся на поверхности пытаются выяснить, что произошло. Среди них — разделённая катастрофой семья, членам которой предстоит разгадать все загадки случившегося катаклизма, чтобы воссоединиться.

Теги
Ла-Брея
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Источник фотографий: Depositphotos

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