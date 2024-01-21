Телеовощи. Выпуск 532: Страдающие головой

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:08 —
|Трейлер второго сезона Halo
|08:13 —
|Вампира Региса в «Ведьмаке» сыграет Лоренс Фишбёрн
|18:07 —
|Комедия «Haш флaг oзнaчaeт cмepть» закрыта на втором сезоне
|21:35 —
|Фогги Нельсон и Карен Пейдж могут появиться в «Сорвиголове»
|28:37 —
|Тизер сериала «Джентльмены»
|35:08 —
|«Женщине-Халку» не хотят давать второй сезон
|39:09 —
|Режиссёр «Настоящего детектива» недовольна фанатами
|45:30 —
|«Настоящий детектив» — 4x01
|55:56 —
|«Третий лишний» (Ted) — 1x01
|01:04:22 —
|«Отель Хазбин» (Hazbin Hotel) — 1x01—02
|01:17:06 —
|«Джек Ричер» — 2x07
|01:20:46 —
|«Монарх: Наследие монстров» — 1x10 (финал сериала)
|01:24:37 —
|«Хильда» — 3x04
|01:29:24 —
|«DOTA: Кровь дракона» — 1x01
|01:38:56 —
|«Война и мир» – 1x03
|02:04:31 —
|«Гоморра» — 1x11
|02:10:42 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x21
|02:19:42 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x16
|02:29:06 —
|«Постановка» — 1x04
|02:37:07 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 11x08
|02:47:05 —
|«Задача трёх тел» — 1x20
|02:55:08 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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