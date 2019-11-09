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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарий «Лунного Рыцаря» напишет создатель сериала «Академия Амбрелла»

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что одному из многочисленных марвеловских сериалов на потоковом сервисе Disney+ — супергеройскому экшену «Лунный Рыцарь» — нашли главного сценариста. Адаптацией одноимённой серии комиксов займётся создатель экранизации «Академии Амбрелла» Джереми Слэйтер.

Лунный Рыцарь, чьё настоящее имя Марк Спектор, — антигерой со множественным расстройством личности. Спектор — агент ЦРУ и наёмник — выполнял очередное задание в Египте, но оказался при смерти из-за разногласий с террористом Бушманом. Главного героя ждала верная гибель, но в видении ему явился египетский бог луны Хонсу и спас от смерти в обмен на обещание обрести в лице Спектора аватара для своего земного воплощения. Так началась история Лунного Рыцаря.

О дате выхода телекомикса пока ничего не сообщается.

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Лунный Рыцарь
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