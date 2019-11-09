Сценарий «Лунного Рыцаря» напишет создатель сериала «Академия Амбрелла»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что одному из многочисленных марвеловских сериалов на потоковом сервисе Disney+ — супергеройскому экшену «Лунный Рыцарь» — нашли главного сценариста. Адаптацией одноимённой серии комиксов займётся создатель экранизации «Академии Амбрелла» Джереми Слэйтер.

Лунный Рыцарь, чьё настоящее имя Марк Спектор, — антигерой со множественным расстройством личности. Спектор — агент ЦРУ и наёмник — выполнял очередное задание в Египте, но оказался при смерти из-за разногласий с террористом Бушманом. Главного героя ждала верная гибель, но в видении ему явился египетский бог луны Хонсу и спас от смерти в обмен на обещание обрести в лице Спектора аватара для своего земного воплощения. Так началась история Лунного Рыцаря.

О дате выхода телекомикса пока ничего не сообщается.