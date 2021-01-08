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Телеовощи. Выпуск 373: Вы это заказывали
 
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Выйдут в январе

10 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
11 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
12 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
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24Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
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