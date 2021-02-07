Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 февраля

«Расизм — единственное объяснение»: Голливуд возмущён тем, что жюри «Золотого глобуса» проигнорировало драму «Я могу уничтожить тебя». Творческие личности не понимают, как можно было обойти этот сериал стороной.

«ВандаВижн» — обсуждаем пятый эпизод. Ну что, теперь-то сериал обратит нас в своих фанатов?..

«Уокер», «Бэтвумен», «Зачарованные», «Флэш» и ещё восемь сериалов получили продление от The CW. В ближайшие 100 лет зрители не останутся без фирменных сидабовских шедевров.