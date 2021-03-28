Телеовощи. Выпуск 385: Уставшая и небритая

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|05:27 —
|Обсуждение новостей
|01:13:09 —
|«Крайний космос» — 3x01
|01:21:09 —
|«Засланец из космоса» — 1x09
|01:34:36 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x02
|01:53:50 —
|«Бесконечный поезд» — 2x04
|01:59:27 —
|«Хильда» — 1x10
|02:15:50 —
|«Гусар» — 1x11
|02:29:25 —
|«Голяк» — 2x05
|02:43:09 —
|«Чародей» — 1x16 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:52:22 —
|«Тьма» — 2x06 (впечатления Льва)
|03:15:03 —
|«Вавилон 5» — 4x20 (впечатления Юрия)
|03:21:59 —
|«Футурама» — 2x09 (впечатления Ларисы)
|03:30:37 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x21 (впечатления Юрия и Льва)
|03:38:00 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:53:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Супермен и Лоис» — 1x04
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