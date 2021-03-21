Телеовощи. Выпуск 384: Каждому по Поночке

-
- 1
- 128
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:27 —
|Обсуждение новостей
|47:48 —
|«Единственный» (The One) — 1x01
|59:14 —
|«Чикатило» — 1x01
|01:28:50 —
|«Вампиры средней полосы» — 1x01
|01:40:54 —
|«Булл» — 5x10
|01:54:26 —
|«Засланец из космоса» — 1x07—08
|02:02:58 —
|«Утиные истории» — 3x22 (финал сериала)
|02:17:36 —
|«Бесконечный поезд» — 2x03
|02:25:11 —
|«Хильда» — 1x09
|02:33:15 —
|«Гусар» — 1x10
|02:43:19 —
|«Голяк» — 2x04
|02:51:24 —
|«Чародей» — 1x15 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:57:44 —
|«Футурама» — 2x08 (впечатления Ларисы)
|03:08:55 —
|«Вавилон 5» — 4x19 (впечатления Юрия)
|03:13:44 —
|«Тьма» — 2x05 (впечатления Льва)
|03:29:19 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x20 (впечатления Юрия и Льва)
|03:41:41 —
|«Полиция Парадайз» — 3x01—02
|03:49:36 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: