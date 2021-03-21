Новые сериалы 22–28 марта: «Нерегулярные части» и «Неуязвимый»

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Netflix

Знакомьтесь: Би, Джесси, Билли, Спайк и Лео, также известные как «Нерегулярные части». Компания уличных подростков под руководством зловещего доктора Ватсона и его загадочного партнера Шерлока Холмса исследует скрытые закоулки викторианского Лондона, полные демонов и тайн.

Если вы из тех, кому детективные истории о Шерлоке Холмсе надоели, то этот сериал для вас. Знаменитого сыщика тут почти нет, зато есть его приятель доктор Ватсон и уличные помощники Холмса, воюющие с нечистью в викторианском Лондоне.