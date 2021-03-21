 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7» Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла» Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов» «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком продлён на второй сезон Gothic исполнилось 20 лет!
СЕРИАЛЫ
558
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 22–28 марта: «Нерегулярные части» и «Неуязвимый»

В стройных рядах мартовских многосерийных премьер грядёт пополнение. Новые сериалы недели — мистический детектив на потоковом сервисе Netflix «Нерегулярные части» о юных помощниках Шерлока Холмса, а также анимационный супергеройский экшен «Неуязвимый» от небезызвестного Роберта Киркмана и стримингового сервиса Amazon.

Понедельник, 22 марта

 
Сезон2
FX
Заводчики Breeders

комедия

В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман

Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман

Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.

Видео

Четверг, 25 марта

 
Конец сезона1
FOX
Зови меня Кэт Call Me Kat

комедия

В ролях Майем Биалик, Свузи Курц, Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон, Джулиан Гант

Создатель Дарлин Хант

Первый сезон ситкома завершится тринадцатой серией под названием Cat-A-Versary. Телеканал FOX пока не сообщал, собирается ли он продлевать сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона6
NBC
Гипермаркет Superstore

комедия

В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос

Создатель Джастин Спитцер

Пятнадцатая серия All Sales Final станет заключительной для шестого сезона и сериала. Телеканал NBC сообщил о завершении сериала прошлой весной.

Пятница, 26 марта

 
Премьера+
Netflix
Нерегулярные части The Irregulars

детектив, драма, мистика

В ролях Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари

Создатель Том Бидвелл

Знакомьтесь: Би, Джесси, Билли, Спайк и Лео, также известные как «Нерегулярные части». Компания уличных подростков под руководством зловещего доктора Ватсона и его загадочного партнера Шерлока Холмса исследует скрытые закоулки викторианского Лондона, полные демонов и тайн.

Если вы из тех, кому детективные истории о Шерлоке Холмсе надоели, то этот сериал для вас. Знаменитого сыщика тут почти нет, зато есть его приятель доктор Ватсон и уличные помощники Холмса, воюющие с нечистью в викторианском Лондоне.

Видео

 
Премьера+
Amazon
Неуязвимый Invincible

анимационный, фантастика

В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс

Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер

Анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена. Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.

Анимационная адаптация одноимённого комикса Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы») порадует зрителей не только жёстким рейтингом R, но и поистине звёздным составом актёров озвучивания.

Видео

 
Сезон2
Hulu
Обратная сторона Земли Solar Opposites

анимация, комедия

В ролях Шон Джамброун, Джастин Ройланд, Мэри Мак, Аманда Лейтон, Эндрю Матараццо, Томас Барбуска

Создатель Джастин Ройланд, Майк Макмэхан

В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.

Видео

 
Конец сезона2
Hulu
В темноте Into The Dark

антология, мистика, ужасы

В ролях Том Бейтман, Джимми Симпсон, Ребекка Риттенхаус, Аврора Перрино, Дэвид Халл, Рэй Сантьяго

Создатель Пол Дэвис

Второй сезон хоррор-антологии завершится двенадцатой серией Blood Moon. Потоковый сервис Hulu пока не сообщал о дальнейшей судьбе проекта.

Видео

Воскресенье, 28 марта

 
Сезон2
Showtime
Город на холме City on a Hill

драма, криминал

В ролях Кевин Бэйкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс

Создатель Бен Аффлек, Мэтт Деймон

Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

Видео

Теги
ПревьюНовые сериалыПремьеры
Комментарии

Ещё на эту тему

2Создатель «Наследия Юпитера» обещает смесь «Мстителей» и «Крёстного отца» (эксклюзивный кадр с не-Тором) 3«Армия мертвецов» Зака Снайдера покажет настоящих экспертов по уничтожению зомби (фото) 11Исполнительница роли Фэй Валентайн засветила образ героини и сообщила о завершении съёмок «Ковбоя Бибопа» 1Приянка Чопра и Ричард Мэдден на съёмках шпионского триллера от режиссёров «Мстителей: Финала» (закадровые фото) 13Морейн Дамодред в исполнении Розамунд Пайк засветилась в первом промо «Колеса времени» 3Спин-офф «Пацанов» о школе юных супергероев начинает формировать актёрский состав

Тоже интересно

7Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу» 10Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна 49«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод 8Элис Ив отправится в смертельное плавание на кишащем привидениями океанском лайнере 20В девятом эпизоде «Звёздных войн» Кайло Рен жестоко пытал Чубакку. Шокирующую сцену вырезали, но есть концепт-арт

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 марта
 0
Манга «Сердца Пандоры» начала выходить на русском языке
 15
Не хватило «Лиги справедливости Зака Снайдера»? Первый взгляд на чёрно-белую версию фильма Justice is Gray
 20
Обсуждение «Лиги справедливости Зака Снайдера» в прямом эфире
 0
Манга «Доктор Стоун» уйдёт на перерыв
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 15–21 марта
 36
ЕВА-416: Теребить кота за курок
 1
Студия Starbreeze спасена: найдено финансирование для Payday 3
 6
Женщинам раздеваться нельзя: в Steam всё-таки не пустили Super Seducer 3
 0
Назад в кино: «Гидросфера» (2103: The Deadly Wake, 1997)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла»
 
Кино Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»?
 
Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке»
 
Кино Зак Снайдер рассказал, кто должен был стать следующим Бэтменом
 
Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC
 
Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 384: Каждому по Поночке
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 454: «Последний богатырь: Корень Зла» и «По наклонной»
 
4Ноль кадров в секунду – 360: Шкала деградации Лесбоса
 
36ЕВА – 416: Теребить кота за курок
 
3Телеовощи – 383: Починка задницы
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru