Новые сериалы 22–28 марта: «Нерегулярные части» и «Неуязвимый»

В стройных рядах мартовских многосерийных премьер грядёт пополнение. Новые сериалы недели — мистический детектив на потоковом сервисе Netflix «Нерегулярные части» о юных помощниках Шерлока Холмса, а также анимационный супергеройский экшен «Неуязвимый» от небезызвестного Роберта Киркмана и стримингового сервиса Amazon.
Понедельник, 22 марта
комедия
В ролях Мартин Фриман, Дэйзи Хаггард, Джоанна Бэйкон, Абдул Хаким Джой, Джайда Эйлс, Джордж Уэйкман
Создатель Саймон Блэкуэлл, Крис Эддисон, Мартин Фриман
Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард играют современную супружескую пару с тремя детьми. Пол и Элли, может, и не идеальные родители, но они стремятся достойно воспитать своих отпрысков, пытаясь отыскать заветный баланс между семейной жизнью, друзьями, родственниками и работой.
Четверг, 25 марта
комедия
В ролях Майем Биалик, Свузи Курц, Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон, Джулиан Гант
Создатель Дарлин Хант
Первый сезон ситкома завершится тринадцатой серией под названием Cat-A-Versary. Телеканал FOX пока не сообщал, собирается ли он продлевать сериал на второй сезон.
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
Пятнадцатая серия All Sales Final станет заключительной для шестого сезона и сериала. Телеканал NBC сообщил о завершении сериала прошлой весной.
Пятница, 26 марта
детектив, драма, мистика
В ролях Ройс Пирресон, Генри Ллойд-Хьюз, Таддеа Грэм, Кларк Питерс, Дарси Шоу, Джоджо Макари
Создатель Том Бидвелл
Знакомьтесь: Би, Джесси, Билли, Спайк и Лео, также известные как «Нерегулярные части». Компания уличных подростков под руководством зловещего доктора Ватсона и его загадочного партнера Шерлока Холмса исследует скрытые закоулки викторианского Лондона, полные демонов и тайн.
Если вы из тех, кому детективные истории о Шерлоке Холмсе надоели, то этот сериал для вас. Знаменитого сыщика тут почти нет, зато есть его приятель доктор Ватсон и уличные помощники Холмса, воюющие с нечистью в викторианском Лондоне.
анимационный, фантастика
В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс
Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер
Анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете Омни-мена. Однако отпраздновав своё 17-летие, Марк и сам обретает сверхспособности, попутно выясняя, что наследие отца может оказаться не таким уж героическим, как принято считать.
Анимационная адаптация одноимённого комикса Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы») порадует зрителей не только жёстким рейтингом R, но и поистине звёздным составом актёров озвучивания.
анимация, комедия
В ролях Шон Джамброун, Джастин Ройланд, Мэри Мак, Аманда Лейтон, Эндрю Матараццо, Томас Барбуска
Создатель Джастин Ройланд, Майк Макмэхан
В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.
антология, мистика, ужасы
В ролях Том Бейтман, Джимми Симпсон, Ребекка Риттенхаус, Аврора Перрино, Дэвид Халл, Рэй Сантьяго
Создатель Пол Дэвис
Второй сезон хоррор-антологии завершится двенадцатой серией Blood Moon. Потоковый сервис Hulu пока не сообщал о дальнейшей судьбе проекта.
Воскресенье, 28 марта
драма, криминал
В ролях Кевин Бэйкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс
Создатель Бен Аффлек, Мэтт Деймон
Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.
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