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Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 марта

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 384: Каждому по Поночке
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 454: «Последний богатырь: Корень Зла» и «По наклонной»
 
4Ноль кадров в секунду – 360: Шкала деградации Лесбоса
 
36ЕВА – 416: Теребить кота за курок
 
3Телеовощи – 383: Починка задницы
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