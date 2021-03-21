Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 марта

Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла». В третьем сезоне Ваня чувствует себя в своей тарелке.

Кэсси Клер сыграет чародейку Филиппу Эйльхарт во втором сезоне «Ведьмака». Очередное идеальное попадание в роль.

Блошиное Дно, Морской Змей и Нимерия — в работе три приквела «Игры престолов». За одним из них закреплён создатель «Рима» Бруно Хеллер.

«Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком продлён на второй сезон. Канал Syfy радуется популярности сериала.

Мэттью Макконахи вернётся к роли адвоката Джейка Бригенса в сиквеле экранизации «Время убивать» Джона Гришэма. Многосерийным сиквелом занимается HBO.

«Чужие» с юмором: создатель «Полицейского с Рублёвки» снимает космическую комедию про станцию на Луне. Обещают показать события из ближайшего будущего.

Мелисса Бенойст и таланты помельче на постере шестого сезона «Супергёрл». Заключительная телеглава сериала стартует в конце марта.