Самый крутой момент третьей серии «Сокола и Зимнего солдата» оказался импровизацией Даниэля Брюля

Вышедшая на прошлой неделе третья серия «Сокола и Зимнего солдата», наконец, дала зрителям то, чего они ждали от сериала — не в последнюю очередь благодаря присоединившемуся к команде Даниэлю Брюлю. Но едва ли не больше всего остального запомнился уже ставший мемным момент в ночном клубе, когда барон Земо показывает класс на танцполе.

Как оказалось, в сценарии этого не было, и вся та сцена — чистая импровизация самого актёра, прочувствовавшего атмосферу. В конце концов, последние несколько лет парню было не до дискотек:

Это невероятно смешно. В тот момент я импровизировал — увидел, как танцует толпа, и съехал с катушек. Я почувствовал ритм и подумал, что Земо сидел в немецкой тюрьме много лет. Так что ему было нужно выпустить пар и показать парочку движений. Я просто наслаждался реакцией Энтони и Себастиана, но был уверен, что это вырежут. Я был удивлён и счастлив, что его оставили. Это был длинный танец, так что его сократили до небольшого момента.

Зрители поймали Брюля на слове и теперь требуют выпустить полную версию зажигательного танца Земо — мир должен это увидеть!