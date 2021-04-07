Рекомендованная Стивеном Кингом «Эпидемия» начала съёмки второго сезона (видео)

Многосерийный фантастический триллер «Эпидемия», благодаря попаданию в видеотеку Netflix рекомендованный к просмотру самим королём ужасов Стивеном Кингом, вернулся в производство. Видеосервис Premiere опубликовал ролик о создании второго сезона с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак, Александром Робаком и Натальей Земцовой.

Продолжение многосерийного хита по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» снимают в Подмосковье. Производственный процесс стартовал буквально вчера. За режиссуру второго сезона отвечает Дмитрий Тюрин. Создатели пообещали, что продолжение отличаться от первого сезона так же, «как чистилище отличается от ада». В общем, готовьтесь к новому витку страданий.

Премьера второго сезона запланирована на следующий год.