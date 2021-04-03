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Чудо-женщины Джосса Уидона на постерах викторианской фантастики «Невероятные»

В сети появились персонажные постеры фантастического экшена «Невероятные» Джосса Уидона, успевшего снять первый сезон сериала. Среди прочих на плакатах запечатлены главные героини истории — обладательницы невероятных способностей, так пугающих викторианское общество.

Постеры сериала «Невероятные» Постеры сериала «Невероятные» Постеры сериала «Невероятные»

Это история о команде женщин, бросивших вызов замшелому укладу викторианской эпохи. У главных героинь прорезаются невероятные способности, которые они используют во имя прогресса и для борьбы против целой армии неумолимых врагов. Женщин объединяет сверхважная миссия, которая может навсегда изменить мир.

Постеры сериала «Невероятные» Постеры сериала «Невероятные» Постеры сериала «Невероятные»

Сейчас шоураннером проекта числится Филиппа Гослетт. В сериале задействованы Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр.

Премьера состоится 11 апреля на кабельном канале HBO, а наш видеосервис «Амедиатека» презентует первый эпизод 12 апреля.

Теги
ПостерыГалереяНевероятныеHBOHBO Max
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