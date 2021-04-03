Чудо-женщины Джосса Уидона на постерах викторианской фантастики «Невероятные»

В сети появились персонажные постеры фантастического экшена «Невероятные» Джосса Уидона, успевшего снять первый сезон сериала. Среди прочих на плакатах запечатлены главные героини истории — обладательницы невероятных способностей, так пугающих викторианское общество.

Это история о команде женщин, бросивших вызов замшелому укладу викторианской эпохи. У главных героинь прорезаются невероятные способности, которые они используют во имя прогресса и для борьбы против целой армии неумолимых врагов. Женщин объединяет сверхважная миссия, которая может навсегда изменить мир.

Сейчас шоураннером проекта числится Филиппа Гослетт. В сериале задействованы Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр.

Премьера состоится 11 апреля на кабельном канале HBO, а наш видеосервис «Амедиатека» презентует первый эпизод 12 апреля.