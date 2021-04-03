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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Академии Амбрелла» рассказал о трудностях на съёмках третьего сезона

Съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» радостно стартовали ещё в начале февраля — и вот, спустя два месяца, они по-прежнему в самой начальной стадии. Всему виной, как водится, COVID-19. Болезнь, к счастью, обходит актёрский состав и съёмочную группу стороной, однако всевозможные протоколы безопасности сильно замедляют рабочий процесс.

Об этом рассказал исполнитель роли Лютера Том Хоппер:

Ковидные протоколы означают более короткие рабочие дни, поэтому продолжительность съёмок увеличивается. Мы по-прежнему в самом начале и нам предстоит ещё долгий путь, но это хорошо. Лучшее во всём этом — материал, проделана великолепная работа, так что каждый день на съёмках наполнен радостью и весельем.

Актёр видит во всём этом и другие положительные стороны: вроде как столь медленный темп съёмок позволит создателям спокойно дописать сценарий третьего сезона, который по-прежнему до конца не готов (вписывают смену жизненных ориентиров Эллиота Пейджа, не иначе).

Всё ещё тешите себя надеждой увидеть продолжение «Академии Амбрелла» в этом году? Просто перестаньте.

Теги
Академия Амбрелла
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