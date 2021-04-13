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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Тед Мосби знает, почему многие фанаты ненавидят концовку ситкома «Как я встретил вашу маму»

Многосерийный ветеран телеканала CBS — ситком «Как я встретил вашу маму» — нежно любим многими фанатами, что, впрочем, не мешает многим из них люто ненавидеть заключительный эпизод сериала. Финал девятого сезона расколол армию поклонников на два лагеря и, по ощущениям, недовольных концовкой было куда больше, чем тех, кому он понравился.

Спустя семь лет после завершения истории о закадычных друзьях из Нью-Йорка исполнитель главной роли Джош Рэднор поделился своими соображениям о том, почему же столь многих разочаровала концовка. В подкасте Here For You коллеги по ситкому Боба Сагета (голос рассказчика в «Маме») исполнитель партии Теда Мосби завил, что фанаты предпочли скорби злость.

Злиться проще, чем скорбеть. Людям удобнее было злиться, чем печалиться. Они грустили, потому что их любимый сериал закончился и закончился не так, как им хотелось бы. И вместо того чтобы грустить или оплакивать эту потерю, как предлагали им создатели Картер Бэйс и Крэйг Томас... некоторые решили, что это не для них.

Впрочем, Рэднор предложил дать сериалу ещё немного отлежаться. Актёр считает, что время окажется к проекту благосклонно, да и сейчас особенного негатива со стороны поклонников актёр к нему не замечает.

Мне не кажется, что финал охладил зрительскую любовь к сериалу. На самом деле, такое ощущение, что в глобальном смысле наш сериал актуален как никогда.

Теги
Как я встретил вашу маму
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