Кровь, отрава и война за власть в трейлере исторической драмы «Госпожа» о первой императрице Рима

Второй сезон «Варваров» выйдет нескоро, а «Рим» со «Спартаком» затёрты до дыр. Значит, самое время обратить внимание на новинку — британский телевещатель Sky TV выкатил трейлер исторической драмы «Госпожа» о первой императрице Рима Ливии Друзилле. Премьера сериала запланирована на 14 мая.

Восьмисерийная семейная сага поведает о первой императрице Вечного города Ливии Друзилле, супруге Октавиана Августа и матери императора Тиберия. Отправной точкой повествования станет убийство заговорщиками Гая Юлия Цезаря.

В основном актёрском составе значатся Кася Смутняк, Лиам Каннингем, Изабелла Росселини, Мэттью Макналти, Клэр Форлани, Энцо Чиленти. Сценарий написал Саймон Бёрк («Ответный удар», «Фортитьюд»). За режиссуру отвечают Дэвид Эванс («Аббатство Даунтон»), Клэр Маккарти и Дебс Патерсон («Манускрипт всевластия»).