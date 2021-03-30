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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Детство Шелдона» продлится ещё как минимум три сезона

Шелдон Купер надолго задержится в детстве. Телеканал CBS официально продлил спин-офф «Теории большого взрыва» на три сезона. Пятый сезон «Детства Шелдона» будет входить в телесезоне 2021–2022, шестой — в телесезоне 2022–2023, седьмой, соответственно, в телесезоне 2023–2024.

Многосерийная семейная комедия со стабильно высокими рейтингами продолжит увлекательную и забавную хронику юных лет будущего светила науки. Гениальное дитя растёт в семействе Куперов из Техаса, и пусть остальные домочадцы не могут похвастаться заоблачным IQ, назвать их заурядным язык не повернётся.

В основной актёрский состав комедии входят Иэн Эрмитаж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Энни Поттс, Реган Реворд и Монтана Джордан. Исполнительными продюсерами выступают Чак Лорри, шоураннер сериала Стивен Моларо, Тодд Спивак и выступающий в роли рассказчика Джим Парсонс. За производство отвечает warner Bros. Television.

Теги
Детство Шелдона
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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