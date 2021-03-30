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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Сильвестр Сталлоне работает над многосерийным приквелом «Рокки»

Пока полнометражные «Криды» исследуют сиквельную реальность культовой киносерии «Рокки», исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне работает над приквелом в сеттинге 60-х — многосерийным и в идеале далеко не односезонным.

В своём инстаграме знаменитый многостаночник поделился с подписчиками изображением первой страницы черновика потенциального сериала-приквела о молодости Рокки Бальбоа и других персонажей франчайза.

Это пока даже не текст сценария как таковой, а лишь первые наброски — общая концепция проекта, а также темы, которые планируется осветить. Там и холодная война, и феминистки, и полёт на Луну, и сексуальная революция, и борьба за гражданские права — в общем, поле непаханое.

Сталлоне планирует сам писать сценарий и пристроить будущий сериал (по 10 серий на сезон) на одну из стриминговых платформ.

Теги
Сильвестр Сталлоне
Комментарии (4)

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