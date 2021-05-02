Новые сериалы 3–9 мая 2021 года: «Наследие Юпитера» и другие новинки

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Netflix

Почти целое столетие мир был под защитой первого поколения супергероев. Настал черёд их потомков служить великим идеалам.

Netflix и Марк Миллар презентуют свежий совместный проект — многосерийную экранизацию авторского комикса о подвигах и семейных буднях первых супергероев Америки. Обещают грамотное соотношение драмы и экшена. Не поверим, пока не увидим.