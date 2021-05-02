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Новые сериалы 3–9 мая 2021 года: «Наследие Юпитера» и другие новинки

В свежем списке сериалов недели сразу да фантастических проекта. На стриминговом сервисе Disney+ стартует анимационный боевик «Звёздные войны: Бракованная партия», а потоковый сервис Netflix выпустит полный первый сезон супергероической семейной драмы «Наследие Юпитера» по одноимённому комиксу Марка Миллара. Вдобавок на экраны со вторым сезоном возвращается комедия о гениях игровой индустрии «Мифический квест».

Вторник, 4 мая

 
Премьера+
Disney+
Звёздные войны: Бракованная партия Star Wars: The Bad Batch

анимация, боевик, приключения, фантастика

В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бэйкер, Стивен Стэнтон

Создатель Дженнифер Корбетт

Сюжет расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в стремительно меняющейся после Войны клонов галактике. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Знаменитый элитный отряд клонов возвращается. Спродюсированный Дэйвом Филони мультипликационный спин-офф «Войн клонов» расскажет о приключениях эффективных наёмников на просторах далёкой-далёкой галактики.

Видео

 
Конец сезона1
NBC
Молодой „Скала“ Young Rock

комедия

В ролях Дуэйн Джонсон, Розарио Доусон, Рэндалл Парк, Брэдли Констант, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон

Создатель Нахнатчка Кхан

Первый сезон семейной комедии о жизни Дуэйна Джонсона завершится одиннадцатым эпизодом Election Day. Телеканал NBc на днях оформил сериалу продление на второй сезон.

Видео

Пятница, 7 мая

 
Премьера+
Netflix
Наследие Юпитера Jupiter’s Legacy

фантастика, драма

В ролях Джош Дюамель, Лесли Бибб, Бен Дэниелс, Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Анна Акана

Создатель Стивен ДеНайт

Почти целое столетие мир был под защитой первого поколения супергероев. Настал черёд их потомков служить великим идеалам.

Netflix и Марк Миллар презентуют свежий совместный проект — многосерийную экранизацию авторского комикса о подвигах и семейных буднях первых супергероев Америки. Обещают грамотное соотношение драмы и экшена. Не поверим, пока не увидим.

Видео, Сайт

 
Сезон2
Apple TV+
Мифический квест Mythic Quest: Raven's Banquet

комедия

В ролях Роб Макэлхенни, Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч

Создатель Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Меган Ганз

Это история о закулисной жизни студии-разработчика видеоигр. Само собой, предметом исследования является не только процветающая индустрия, но и крайне непростые взаимоотношения сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на рабочий процесс.

Видео

 
Сезон3
Hulu
Выскочка Shrill

комедия, драма

В ролях Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Лука Джонс, Дэна Милликэн, Джон Кэмерон Митчелл, Иэн Оуэнс

Создатель Эйди Брайант, Александра Рашфилд, Линди Уэст

Главная героиня — Энни, девушка выдающихся размеров, мечтающая изменить свою жизнь, при этом не меняясь внешне.

 
Сезон4
The CW
Династия Dynasty

драма, семейный, мелодрама

В ролях Грант Шоу, Джеймс Маккей, Натали Келли, Рафаэль де ла Фуэнте, Роберт Кристофер Райли, Сэм Адегок

Создатель Салли Патрик, Стефани Сэвидж, Джош Шварц

Современный перезапуск популярной мыльной оперы 80-х. В центре сюжета — две богатейшие американские семьи Кэррингтоны и Колби, воюющие друг с другом за влияние, наследство и будущее собственных детей.

 
Конец сезона3
Канал неизвестен

Шестнадцатая серия Bloodline завершит третий сезон современного ребута многосерийного хита 80-х. В апреле сериал получил от телеканала CBS продление на четвёртый сезон.

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