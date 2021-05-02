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Лили Джеймс предаётся страсти в трейлере романтической драмы «Погоня за любовью» Netflix выпустит за пределами Японии фильмы «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Вечность» Гай Ричи против Гая Ричи: «Гнев человеческий» побеждает по сборам «Джентльменов» В Doom Eternal появились микротранзакции Warner Bros. предлагала Джеймсу Ганну взяться за Супермена
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 апреля — 2 мая

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Сериалы
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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3 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
4 Вт21:45ЕВА (трансляция)
5 СрНоль кадров в секунду
6 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
20Лазер-шоу «Три дебила» – 460: «Оскар 2021», «Гнев человеческий», «Дальний космос»
 
15Ноль кадров в секунду – 366: И чё?..
 
7ЕВА – 422: Сами себе витюберы
 
 
7Телеовощи – 389: Либидобой
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
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