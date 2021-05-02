Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 апреля — 2 мая

Disney больше не принимает сценарии с белыми главными героями. Даже если они очень хороши. Слово главе Disney Television.
«Очень странные дела» в советском пионерлагере — вышел второй трейлер сериала «Пищеблок». Горячая премьера случится на «КиноПоиск HD» уже в мае.
Камала Хан в супергеройском костюме на закадровых фото «Мисс Марвел». Не впечатляет.
Наш новый Капитан Америка на кадрах и постере «Сокола и Зимнего солдата». Старый щит и новый костюм.
На роль Перси Джексона в сериал Disney+ подойдёт актёр любой расы и национальности. Главное, чтобы сумел сыграть 12-летнего.
«Соколиный глаз» — новый костюм героя и первый взгляд на глухую супергероиню Эхо (фото). Очередной сериал Marvel, у которого ещё будет шанс разочаровать зрителей.
Netflix, дети-гибриды и Роберт Дауни-младший — первый трейлер фэнтези «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами». Премьера ожидается уже в июне.
«Вампиры средней полосы» продлены на второй сезон. Зрителям сериал очень понравился.
«Молодой „Скала“» Дуэйна Джонсона продлён на второй сезон. Неудивительно.
«Неуязвимый» Роберта Киркмана продлён на второй и третий сезоны. Amazon не разменивается на мелочи.
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