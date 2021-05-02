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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Киллиан Скотт может составить компанию Эмилии Кларк в «Секретном вторжении» Marvel

Несекретное вторжение британцев в Marvel продолжается. Вслед за Оливией Колман и Эмилией Кларк в переговоры об участии в многосерийном фантастическом экшене «Секретное вторжение» вступил Киллиан Скотт («Дублинские убийства», «Проклятие»). На какую роль метит актёр, пока не сообщают.

В сериале о тайном внедрении инопланетной расы перевёртышей в земные супергеройские организации совершенно точно снимаются Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Бен Мендельсон (скрулл Талос) и Кингсли Бен-Адир (неизвестный злодей).

За сценарий отвечает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»), он же числится исполнительным продюсером проекта Marvel Stuidos для видеосервиса Disney+.

Теги
Секретное вторжениеDisney+Marvel
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