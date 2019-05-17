Режиссёр «Аквамена» поставит пилотный эпизод «Магического ордена» от Netflix

Джеймс Ван («Аквамен», «Пила», «Форсаж 7»), за плечами которого уже есть несколько успешных кинофранчайзов, решил разнообразить своё портфолио и после «Болотной твари» ещё раз обратил свой взор в сторону телевидения. На сей раз, он взялся режиссировать пилотный эпизод «Магического ордена» от Netflix — экранизации одноимённого комикса Марка Миллара.

В центре сюжета окажутся пять разных магических семей, призванных защищать мир от злых сил. Днём они обычные жители, неотличимые от остальных, а ночью орден представляет собой организованную группу колдунов, волшебников и магов. Когда его членов начинают убивать, выжившие вынуждены объединиться и остановить убийц до того, как силы тьмы одержат верх.

Это первый, но далеко не последний оригинальный комикс стриминг-гиганта, прикупившего издательство Millarworld со всеми потрохами ещё пару лет назад и, собственно, заказавшего Миллару их производство. Сам создатель обещает этакую смесь «Клана Сопрано» и «Гарри Поттера», разумеется, с изрядной долей фирменного юмора. Шоураннером проекта выступит Линдси Бир («Поступь хаоса»).