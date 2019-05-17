«Тёмные начала» — трейлер экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана

Волшебство, экшен, драматизм, белые медведи! Телеканал BBC One опубликовал трейлер фэнтезийного эпика «Тёмные начала» по одноимённой трилогии романов Филипа Пулмана. Правда, дата премьеры сериала по-прежнему неизвестна.
Главная героиня истории — юная сирота Лира из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит множество невероятных и опасных приключений. Отправившись на поиски похищенного друга, Лира раскроет зловещий заговор и пытается разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного ножа Уиллом, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве с ангелами.
В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие.
За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»), режиссирует Том Хупер («Король говорит!»). Пулман состоит в команде исполнительных продюсеров. Производство курируют Bad Wolf Productions и New Line.