«Тёмные начала» — трейлер экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Волшебство, экшен, драматизм, белые медведи! Телеканал BBC One опубликовал трейлер фэнтезийного эпика «Тёмные начала» по одноимённой трилогии романов Филипа Пулмана. Правда, дата премьеры сериала по-прежнему неизвестна.

Главная героиня истории — юная сирота Лира из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит множество невероятных и опасных приключений. Отправившись на поиски похищенного друга, Лира раскроет зловещий заговор и пытается разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного ножа Уиллом, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве с ангелами.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие.

За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»), режиссирует Том Хупер («Король говорит!»). Пулман состоит в команде исполнительных продюсеров. Производство курируют Bad Wolf Productions и New Line.