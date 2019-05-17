 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Microsoft и Sony объединяют усилия в ряде областей Поклонники «Игры престолов» запустили петицию c требованием переснять финальный сезон Новости игр — лучшее за неделю «Миллиарды» от Showtime обзавелись пятым сезоном «Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Тёмные начала» — трейлер экранизации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана

Волшебство, экшен, драматизм, белые медведи! Телеканал BBC One опубликовал трейлер фэнтезийного эпика «Тёмные начала» по одноимённой трилогии романов Филипа Пулмана. Правда, дата премьеры сериала по-прежнему неизвестна.

Главная героиня истории — юная сирота Лира из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит множество невероятных и опасных приключений. Отправившись на поиски похищенного друга, Лира раскроет зловещий заговор и пытается разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного ножа Уиллом, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве с ангелами.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие.

За сценарий отвечает Джек Торн («Чудо»), режиссирует Том Хупер («Король говорит!»). Пулман состоит в команде исполнительных продюсеров. Производство курируют Bad Wolf Productions и New Line.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Тёмные начала
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Манускрипт всевластия» — трейлер
 
HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»
 
«Игра престолов» — трейлер сериалов, выходящих на HBO в этом году

Тоже интересно

 
Кино «Годзилла 2» — новый трейлер с титаническими разрушениями
 
Кино «Миссия невыполнима: Последствия» стала самой дорогой частью серии
 
Кино Джеймс Кэмерон очень странно похвалил фильм «Аквамен»
 
Кино «Крепкий орешек 6» сменил название, чтобы сделать акцент на главном герое
 
Кино Экранизация комикса «Шазам» постарается избежать драматической тяжести
 
Кино «Бамблби» — первый официальный трейлер без влияния Майкла Бэя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Звезда WWE: Я хотела бы сыграть Лару КрофтЕще одна компания решила отказаться от собственного стенда на E3 2019Кубический мир стал реальным - состоялся анонс Minecraft EarthGhostbusters: The Video Game - ПК-версия ремастера, похоже, станет эксклюзивом Epic Games StoreУ сиквела Lords of the Fallen снова проблемы
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru