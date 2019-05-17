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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Нэнси Дрю» — трейлер детективной драмы о знаменитой сыщице

В сети появился первый трейлер детективного сериала «Нэнси Дрю», стартующего на телеканале этой осенью. Провинциальный городок, компания дисфункциональных подростков, страшные тайны — в общем, ничего нового. Классический The CW.

Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю (Кеннеди Макманн), планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.

Сценарной адаптацией знаменитой серии романов заведует Нога Ландау («Волшебники»). Она же числится исполнительным продюсером наравне с Джошем Шварцем и Стефани Сэвидж («Беглецы»). Пилот снял Ларри Тенг («Супергёрл»). В производственном процессе участвуют Fake Empire и CBS TV Studios.

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