«Нэнси Дрю» — трейлер детективной драмы о знаменитой сыщице

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился первый трейлер детективного сериала «Нэнси Дрю», стартующего на телеканале этой осенью. Провинциальный городок, компания дисфункциональных подростков, страшные тайны — в общем, ничего нового. Классический The CW.

Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю (Кеннеди Макманн), планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.

Сценарной адаптацией знаменитой серии романов заведует Нога Ландау («Волшебники»). Она же числится исполнительным продюсером наравне с Джошем Шварцем и Стефани Сэвидж («Беглецы»). Пилот снял Ларри Тенг («Супергёрл»). В производственном процессе участвуют Fake Empire и CBS TV Studios.