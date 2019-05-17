Amazon закрыл сериал «Тик» на втором сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Amazon попрощался с сериалом «Тик» после второго сезона. Многосерийная супергеройская пародия пока не сдаётся и попытается найти себе пристанище на другом вещателе. Печальные вести сообщил в своём твиттере автор комикса-первоисточника и исполнительный продюсер проекта Бен Эдлунд.

Комедийный боевик рассказывает о приключениях невероятно сильного, но туповатого супергероя Тика (Питер Серафинович) и его помощника поневоле Артура (Гриффин Ньюман). В актёрский состав сериала также входят Вэлори Керри, Яра Мартинес, Джеки Эрл Хейли, Скотт Спейсер, Джон Пиркис, Брендан П. Хайнс и другие.

Помимо Эдлунда исполнительными продюсерами сериала значатся Уолли Пфистер, Барри Джозефсон, Барри Зонненфельд («Лемони Сникет: 33 несчастья») и Патрик Варбертон.