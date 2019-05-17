 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Microsoft и Sony объединяют усилия в ряде областей Поклонники «Игры престолов» запустили петицию c требованием переснять финальный сезон Десятый эпизод «Звёздных войн» возглавили шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс «Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа «Мстители: Финал» собрали 2,4 млрд рублей — больше только у «Движения вверх» и «Аватара»
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Amazon закрыл сериал «Тик» на втором сезоне

Стриминговый сервис Amazon попрощался с сериалом «Тик» после второго сезона. Многосерийная супергеройская пародия пока не сдаётся и попытается найти себе пристанище на другом вещателе. Печальные вести сообщил в своём твиттере автор комикса-первоисточника и исполнительный продюсер проекта Бен Эдлунд.

Комедийный боевик рассказывает о приключениях невероятно сильного, но туповатого супергероя Тика (Питер Серафинович) и его помощника поневоле Артура (Гриффин Ньюман). В актёрский состав сериала также входят Вэлори Керри, Яра Мартинес, Джеки Эрл Хейли, Скотт Спейсер, Джон Пиркис, Брендан П. Хайнс и другие.

Помимо Эдлунда исполнительными продюсерами сериала значатся Уолли Пфистер, Барри Джозефсон, Барри Зонненфельд («Лемони Сникет: 33 несчастья») и Патрик Варбертон.

3 Обсудить
Темы
 
Тик
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 15–21 мая
 
«Жан-Клод Ван Джонсон», «Тик» и «Я люблю Дика» прошли пилотный отбор
 
«Тик» — дата выхода

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 283: Шок-контент в «Игре престолов»
 
Кино «Гемини» — трейлер и постер фантастического боевика с Уиллом Смитом
 
Кино «Яркий» — анонс сиквела
 
Кино «Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка
 
Игры Mass Effect: Andromeda — мультиплеер и цены
 
Кино Режиссёры «Мстителей» назвали Супермена самым сложным персонажем для экранизации
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Кубический мир стал реальным - состоялся анонс Minecraft EarthGhostbusters: The Video Game - ПК-версия ремастера, похоже, станет эксклюзивом Epic Games StoreУ сиквела Lords of the Fallen снова проблемыПредставлен ключевой арт выставки Tokyo Game Show 2019Приложение Steam Link официально стало доступно для iOS-устройств
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru