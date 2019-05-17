«Болотная тварь» — свежий тизер фантастического триллера

Свежий тизер «Болотной твари» под заголовком «Алек» напоминает зрителям, что авторы проекта изначально обещали историю с «жёстким R-рейтингом», а значит, пугающих моментов будет более чем достаточно. Фантастический триллер стартует на потоковом сервисе DC Universe через две недели, 31 мая.

В телеэкранизации известного комикса биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Луизиану, где вместе с учёным Алеком Холландом (Энди Бин) исследует обнаруженный на местных болотах смертельный вирус. Трагическая гибель коллеги повергает Эбби в шок, но со временем девушка обнаруживает, что Алек не погиб, а переродился в нечто пугающее.

Сценаристы и шоураннеры 10-серийного проекта — Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова»). Исполнительный продюсер — Джеймс Ван. Пилот срежиссировал Лен Уайзман («Другой мир»).