Лихие дамы-арестантки совершают дерзкий побег в трейлере экшена «Интергалактик»

Опасные сумасшедшие на свободе! Отечественный видеосервис «Амедиатека» опубликовал дублированный трейлер многосерийного фантастического экшена «Интергалактик» от британского вещателя Sky. Российская премьера сериала состоится 1 мая.
Космобоевик поведает о банде женщин-заключённых, сбежавших из космической тюрьмы и отправившихся бороздить безбрежные просторы космоса на угнанном корабле. Правда, сбежать от себя у главных героинь не получится, поэтому их и без того опасные приключения обещают быть поистине безумными.
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И постер скорой премьеры:
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