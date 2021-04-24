Лихие дамы-арестантки совершают дерзкий побег в трейлере экшена «Интергалактик»

Опасные сумасшедшие на свободе! Отечественный видеосервис «Амедиатека» опубликовал дублированный трейлер многосерийного фантастического экшена «Интергалактик» от британского вещателя Sky. Российская премьера сериала состоится 1 мая.

Космобоевик поведает о банде женщин-заключённых, сбежавших из космической тюрьмы и отправившихся бороздить безбрежные просторы космоса на угнанном корабле. Правда, сбежать от себя у главных героинь не получится, поэтому их и без того опасные приключения обещают быть поистине безумными.

И постер скорой премьеры: