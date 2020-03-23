Джордж Мартин предлагал создать кроссовер «Мира Дикого Запада» и «Игры престолов»

Зрители, успевшие посмотреть вторую серию третьего сезона «Мира Дикого Запада», уже смогли увидеть ранее анонсированное появление в сериале шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. В серии The Winter Line творческий дуэт, ответственный за взлёт и падение культового фэнтези-эпика, сыграли работников парка аттракционов, планировавших по частям стащить дракона Дрогона.

Как оказалось, подобная пасхалка-кроссовер появилась не в последнюю очередь благодаря тому, что автор «Песни Льда и Пламени» Дж. Дж. Мартин однажды питчил авторам технотриллера идею о создании внутри сериала целого парка, посвящённого «Игре престолов». Об этом в интервью порталу Variety рассказал соавтор «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан.

Джордж [Мартин] постоянно, начиная с первого сезона, говорил, что нужно увязать наш сериал с «Игрой престолов». Люди забыли, что Джордж начинал как сценарист и он пришёл из мира сериалов, где время от времени случаются всякие кроссоверы, по которым сходят с ума поклонники. Поэтому Джордж всегда предлагал сериал-кроссовер. Джонатан Нолан, придумал выход

Полноценного кроссовера, конечно, ждать не стоит, вместо этого обошлись появлением Бениоффа и Уайсса в гостевых ролях. Нолан — по его собственному признанию, большой поклонник творчества дуэта — рассказал, что очень хотел воздать должное талантам шоураннеров «Игры престолов», а потому предложил им поучаствовать в третьем сезоне, и они с большой радостью согласились.