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Свежий трейлер «Мира Дикого Запада»: 3 сезон обещает поединок между Долорес и Мэйв

Стартовавший вчера на кабельном канале HBO 3 сезон «Мира Дикого Запада» предлагает одним глазком взглянуть на то, что будет твориться в сериале дальше. После выхода 1 серии продолжения в сети появился видеоролик, анонсирующий события остальных серий технотриллера.

Свежий трейлер 3 сезона «Мира Дикого Запада» сообщает, что впереди у зрителей как минимум знакомство с другими новыми персонажами и новыми локациями знаменитого парка развлечений. Ну и не стоит забывать о кое-каких старых знакомых, для которых в начальном эпизоде места не нашлось. Они тоже обязательно появятся в продолжении, и у каждого из них своя непростая история и свой путь.

Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой обещают, что обостряющееся противостояние возвестившей приход «новых богов» Долорес и человечества не даст зрителям заскучать.

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Видео Мир Дикого Запада
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