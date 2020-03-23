Лоренс Фишбёрн ведёт напряжённые переговоры в трейлере триллера Антуана Фукуа «#СвободуРэйшону»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В апреле стриминговый сервис Quibi представит на суд зрителей криминальный триллер «#СвободуРэйшону», где главные роли играют Стефан Джеймс («Возвращение домой») и Лоренс Фишбёрн («Джон Уик 3»). Исполнительным продюсером проекта выступает Антуан Фукуа («Тренировочный день»). И первые промо-материалы — трейлер и постер — позволяют составить некоторое представление об истории.

Джеймс играет молодого ветерана войны в Ираке Рэйшона, недавно вернувшегося домой в Новый Орлеан. Тут местная полиция подставляет его по делу о наркотиках, и главный герой вместе с родными баррикадируется в собственной квартире, отказываясь сдаваться властям. В переговоры вступает опытный полицейский Стивен Пойнси (Фишбёрн), который пытается уговорить Рэйшона сдаться, дабы избежать обострения ситуации.