 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Характеристики PlayStation 5: объёмное аудио из любых источников, 10,28 терафлопс, обратная совместимость с PS4 Command & Conquer Remastered Collection — дата выхода, детали и трейлер Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker Сериал «Ведьмак» получил своего Весемира Воссоединение «Друзей» не за горами
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Лоренс Фишбёрн ведёт напряжённые переговоры в трейлере триллера Антуана Фукуа «#СвободуРэйшону»

В апреле стриминговый сервис Quibi представит на суд зрителей криминальный триллер «#СвободуРэйшону», где главные роли играют Стефан Джеймс («Возвращение домой») и Лоренс Фишбёрн («Джон Уик 3»). Исполнительным продюсером проекта выступает Антуан Фукуа («Тренировочный день»). И первые промо-материалы — трейлер и постер — позволяют составить некоторое представление об истории.

Джеймс играет молодого ветерана войны в Ираке Рэйшона, недавно вернувшегося домой в Новый Орлеан. Тут местная полиция подставляет его по делу о наркотиках, и главный герой вместе с родными баррикадируется в собственной квартире, отказываясь сдаваться властям. В переговоры вступает опытный полицейский Стивен Пойнси (Фишбёрн), который пытается уговорить Рэйшона сдаться, дабы избежать обострения ситуации.

Постеры сериала «#СвободуРэйшону»
1 Обсудить
Темы
 
Видео #СвободуРэйшону
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лоренс Фишбёрн ведёт напряжённые переговоры в трейлере триллера Антуана Фукуа «#СвободуРэйшону»

Тоже интересно

 
Кино «Т-34» — тизер-трейлер
 
Кино Боб Айгер заявил, что Disney только приступает к «Звёздным войнам»
 
Кино «Форсаж: Хоббс и Шоу» — финальный трейлер фантастического боевика
 
Кино Братья Руссо хотели бы поработать над Росомахой
 
Кино «Геошторм» — третий трейлер
 
Кино «Крид 2» — промо-арт
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: The Witcher, часть 4
 
 
20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 

Выйдут в марте

24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)
25 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
26 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
27 ПтЕВА (аудио)
27 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
28 СбТелеовощи (аудио)
29 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
12Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
 
10ЕВА – 364: 5000 херов
 
7Телеовощи – 331: Межстенный убийца
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 96: Интервью с создателями Pathfinder: Wrath of the Righteous
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 396: «Человек-невидимка» и «Правосудие Спенсера»
 
 
9ЕВА – 363: Вымерший заговор
 
24Телеовощи – 330: И он написал фанфик
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru