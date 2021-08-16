Новые сериалы 16–22 августа: «Девять незнакомцев», «Чепелуэйт» и последний сезон «Ходячих мертвецов»

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Hulu

Девять страдающих от беспокойства жителей большого города решают отдохнуть в роскошном спа.Tranquillum House обещает посетителям снять напряжение и восстановить их силы при помощи революционных технологий. Но пребывание там проходит не так, как ожидали постояльцы. В то время как всплывают различные секреты, напряжение между девятью незнакомцами нарастает всё сильнее.

Под завязку нашпигованный звёздами самой разной величины, в числе которых Николь Кидман, Самара Уивинг, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шенон и Бобби Каннавале, новый сериал Hulu обещает действительно интригующее зрелище. Тот факт, что за рулём ответственный за «Большую маленькую ложь» Дэвид Э. Келли, лишь ещё больше укрепляет в этом мнении.