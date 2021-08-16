Новые сериалы 16–22 августа: «Девять незнакомцев», «Чепелуэйт» и последний сезон «Ходячих мертвецов»

Среди главных новинок недели — загадочный мини-сериал «Девять совсем незнакомых людей» от создателя «Большой маленькой лжи» и снова с Николь Кидман в главной роли, комедия «Кафедра» с Сандрой О от продолжающих творить шоураннеров «Игры престолов» и свежая экранизация Стивена Кинга с Эдрианом Броуди «Чепелуэйт». А ещё на этой неделе стартует последний сезон «Ходячих мертвецов», и это событие точно надо отметить.
Среда, 18 августа
драма
В ролях Николь Кидман, Самара Уивинг, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шенон и Бобби Каннавале
Девять страдающих от беспокойства жителей большого города решают отдохнуть в роскошном спа.Tranquillum House обещает посетителям снять напряжение и восстановить их силы при помощи революционных технологий. Но пребывание там проходит не так, как ожидали постояльцы. В то время как всплывают различные секреты, напряжение между девятью незнакомцами нарастает всё сильнее.
Под завязку нашпигованный звёздами самой разной величины, в числе которых Николь Кидман, Самара Уивинг, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шенон и Бобби Каннавале, новый сериал Hulu обещает действительно интригующее зрелище. Тот факт, что за рулём ответственный за «Большую маленькую ложь» Дэвид Э. Келли, лишь ещё больше укрепляет в этом мнении.
Четверг, 19 августа
ужастик
В ролях Дилан Макдермотт, Анжелика Хьюстон, Фрэнсис Конрой, Мэтт Бомер, Дэнни Трехо, Билли Лурд
Создатель Райан Мёрфи
Первый сезон спин-оффа «Американской истории ужасов» подошёл к своему завершению, но второму уже точно быть.
Пятница, 20 августа
В ролях Сандра О, Боб Бэлабан, Джей Дюпласс, Холланд Тейлор
В крупном университете главой кафедры впервые становится цветная женщина, которой теперь необходимо соответствовать головокружительным требованиям и высоким ожиданиям разваливающегося на части факультета английского языка.
Ответственные за «Игру престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс теперь за очень большие деньги творят добро на благо Netflix. Их первый сериал сразу же поднимает важные проблемы инклюзивности. Большего не обещаем.
детектив, драма, триллер
В ролях Октавия Спенсер, Аарон Пол, Лиззи Каплан, Рико Э. Андерсон, Майкл Бич, Мекхай Файфер
Автор подкастов Поппи Парнелл в свое время прославилась на всю страну, раскрыв громкое убийство. Но в деле всплывают новые улики, и теперь ей не избежать встречи с Уорреном Кейвом, который, возможно, оказался за решеткой из-за ее ошибки.
Воскресенье, 22 августа
мистика, триллер
В ролях Эдриан Броуди, Gord Rand, Sirena Gulamgaus, Genevieve DeGraves, Dean Armstrong, Эмили Хэмпшир
Действие сериала «Чепелуэйт», основанного на рассказе Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», развернётся в 1850-х годах. Овдовевший капитан Чарльз Бун перевозит своих детей в дом предков, расположенный в крохотной сонной деревеньке Причер Корнерс, штат Мэн. Ему предстоит столкнуться с тёмными тайнами из прошлого нечистого на руку семейства и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов на протяжении поколений.
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт
После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Граймсу вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.
В это трудно поверить, но мы дожили до заключительного сезона эпической зомби-драмы. Впереди, разумеется, многочисленные неизбежные спин-оффы.
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