«Ты» — трейлер второго сезона психологического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер продолжения психологического триллера «Ты». 10-серийный второй сезон по второму роману книжной дилогии Кэролайн Кепнес выйдет на экраны 26 декабря.

После трагических событий в финале первого сезона Джо (Пенн Бэджли) перебирается в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн (Виктория Педретти), которой неинтересен мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лав видит в Джо родственную душу и влюбляется в него, не зная страшной правды о его бывших девушках.

Главными сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступают Грег Берланти («Стрела») и Сэра Гэмбл («Волшебники»).