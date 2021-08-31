Кейт Бекинсейл за решёткой на первых кадрах чёрной комедии «Осуждённая»

Потоковый сервис Paramount+ презентовал первые кадры из 10-серийной чёрной комедии «Осуждённая» (Guilty Party) с Кейт Бекинсейл в главной роли. Двухсерийная премьера сериала состоится 14 октября, после чего остальные восемь эпизодов будут выходить еженедельно.

Бекинсейл играет журналистку Бет Бёрджесс, пытающуюся восстановить свою почти загубленную карьеру, взявшись освещать историю о молодой матери, получившей пожизненный срок за убийство собственного мужа. Правда, осуждённая божится, что никого не убивала. В попытках докопаться до правды главная героиня переживёт уйму приключений, включая разборки с бандитами, прелести культуры кликбейта, семейные неурядицы и грехи собственного прошлого.

В сериале также снимаются Джулз Латимер, Джофф Стульц, Лори Дэвидсон, Андре Хайланд, Тия Сиркар и Аланна Юбак. Создателем проекта выступает Ребекка Аддельман («Мёртв для меня»), а за режиссуру отвечает Трент О’Доннелл («Никакой активности»).