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Кейт Бекинсейл за решёткой на первых кадрах чёрной комедии «Осуждённая»

Потоковый сервис Paramount+ презентовал первые кадры из 10-серийной чёрной комедии «Осуждённая» (Guilty Party) с Кейт Бекинсейл в главной роли. Двухсерийная премьера сериала состоится 14 октября, после чего остальные восемь эпизодов будут выходить еженедельно.

Кадры из сериала «Осуждённая» Кадры из сериала «Осуждённая»

Бекинсейл играет журналистку Бет Бёрджесс, пытающуюся восстановить свою почти загубленную карьеру, взявшись освещать историю о молодой матери, получившей пожизненный срок за убийство собственного мужа. Правда, осуждённая божится, что никого не убивала. В попытках докопаться до правды главная героиня переживёт уйму приключений, включая разборки с бандитами, прелести культуры кликбейта, семейные неурядицы и грехи собственного прошлого.

Кадры из сериала «Осуждённая» Кадры из сериала «Осуждённая» Кадры из сериала «Осуждённая» Кадры из сериала «Осуждённая»

В сериале также снимаются Джулз Латимер, Джофф Стульц, Лори Дэвидсон, Андре Хайланд, Тия Сиркар и Аланна Юбак. Создателем проекта выступает Ребекка Аддельман («Мёртв для меня»), а за режиссуру отвечает Трент О’Доннелл («Никакой активности»).

Теги
КадрыГалереяОсуждённаяКейт Бекинсейл
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Источник фотографий: Depositphotos

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