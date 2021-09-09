«Звёздный путь: Дискавери» обзавёлся датой выхода четвёртого сезона

Продолжение космических приключений в культовой вселенной обрело точную дату возвращения. Четвёртый сезон фантастической драмы «Звёздный путь: Дискавери» стартует на потоковом сервисе Paramount+ 18 ноября.

А для затравки поклонникам презентовали первый официальный кадр из нового сезона с капитаном Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин):

Приключенческая фантастика о межзвёздных путешествиях экипажа корабля «Дискавери» продолжит сюжет предыдущих сезонов и поведает о новой угрозе невероятных масштабов, которую главным героям предстоит преодолевать, объединив усилия со всеми, кто заинтересован в выживании.

За сериал отвечают Алекс Куртцман и Мишель Парадайз. В актёрском составе также значатся Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. Производством занимается CBS Studios.