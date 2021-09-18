Спайк Шпигель в исполнении Джона Чо на свежем кадре из «Ковбоя Бибопа»

Портал Entertainment Weekly поделился свежим кадром из приключенческой фантастики «Ковбой Бибоп» с фланирующим по улицам Джоном Чо в образе Спайка Шпигеля. Многосерийная экранизация одноимённого культового аниме Щиничиро Ватанабе стараниями Netflix пожалует на экраны 19 ноября.

Игровая адаптация, которая пока особенного оптимизма не внушает, следует по сюжетным стопам прославленного оригинала, но держаться слишком близко к телу повествования всё же не намерена — об этом уже обмолвился шоураннер сериала Андре Немец, например, пообещав расширить роль Джулии (Елена Сатине) в сериале.

Помимо Чо и Сатине в космическом вестерне снимаются Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн) и Алекс Хэсселл (Вишес).