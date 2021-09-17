Эдриан Броуди и Александр Скарсгард включаются в игру в трейлере третьего сезона «Наследников»

Семейные страсти разгораются, а за ними с интересом и нескрываемым удивлением следят посторонние «акулы». Кабельный канал HBO презентовал трейлер третьего сезона «Наследников», живописующий «гражданскую войну» в и без того нестройных рядах семейства Рой.

Первая серия продолжения многосерийной сатиры Джесси Армстронга («Вице-президент») выходит 17 октября.

В битве за богатства и влияние участвуют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс и Питер Фридман, а также новые действующие лица — Александр Скарсгард и Эдриан Броуди.