Клинт Бартон с ученицей на свежем кадре из сериала «Соколиный глаз»

Очередной игровой сериал по вселенной Marvel стартует через два месяца, и самое время готовить аудиторию к встрече с его персонажами — после первого трейлера «Соколиного глаза» вот вам свежий кадр из рождественского экшена, опубликованный порталом Entartainment Weekly. На снимке, как и положено, главные герои — Клинт Бартон (Джереми Реннер) и Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд).

Первую серию подписчики цифровой платформы Disney+ увидят 24 ноября.

В остальных ролях приключенческого боевика о сверхметком Мстителе и его способной ученице засветятся Вера Фармига, Флоренс Пью, Алаква Кокс, Тони Далтон, Фра Фи и Зак Маккларнон. За многосерийный проект отвечает главный сценарист Джонатан Игла («Безумцы», «Мастера секса»).