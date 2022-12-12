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СЕРИАЛЫ
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Графиня Ольга, патриарх семейства и остальные на постерах второго сезона «Вампиры средней полосы»

Галерея постеров мистической драмеди пополнилась свежими плакатами — накануне старта второго сезона «Вампиров средней полосы» отечественный видеосервис START опубликовал персонажные постеры главных героев продолжения.

В новых эпизодах Святославу Вернидубовичу и его семье придётся разбираться с последствиями событий первого сезона, а также реагировать на новые угрозы. К тому же под его опеку попадёт девочка Мила — потенциально ценный свидетель в деле о новых убийствах в Подмосковье.

Постеры сериала «Вампиры средней полосы» Постеры сериала «Вампиры средней полосы» Постеры сериала «Вампиры средней полосы» Постеры сериала «Вампиры средней полосы» Постеры сериала «Вампиры средней полосы» Постеры сериала «Вампиры средней полосы»

В сериале снимаются Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко. Режиссёр второго сезона — Дмитрий Грибанов («Два холма»), сценарист и шоураннер — Алексей Акимов.

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ГалереяВампиры средней полосы
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Источник фотографий: Depositphotos

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