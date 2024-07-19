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Сериал Halo закрыт на втором сезоне

Источник: Paramount+

Притворитесь, что вы удивлены. Стриминговый сервис Paramount+ официально попрощался с фантастическим экшеном Halo, закрыв сериал с Пабло Шрайбером в главной роли на втором сезоне. Очевидно, рейтинговые показатели продолжения не давали оснований для оптимизма и планов на продление.

К слову, это ещё не значит, что экранизация известной культовой игры целиком и полностью мертва. По информации от источников портала Deadline, работавшие над проектом Amblin Television, Xbox и 343 Industries надеются отыскать ему новое пристанище.

Фyтypиcтичecкий экшeн рассказывает o paзвepнyвшeйcя в XXVI вeкe жecтoкoй вoйнe c coюзoм инoплaнeтныx pac, гдe чeлoвeчecтвo cдaёт пoзиции, a пocлeднeй нaдeждoй нa выживaниe cтaнoвитcя пpoeкт SPARTAN-II, эффeктивнoe opyжиe пpoтив пpишeльцeв

Теги
Halo
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Подкасты
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