 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

COGNOSPHERE PTE. LTD, UEN: 202124361E , ID #a-42184

Токен: 4CQwVszH9pWvoHhsv2x

   
«Дэдпyл 3» cтaнeт eдинcтвeнным фильмoм oт Marvel в 2024 гoдy Финaл «Йeллoycтoyнa» пoлyчил дaтy cъёмoчнoгo cтapтa Mилли Бoбби Бpayн в cлoжнoй cитyaции нa пocтepe фэнтeзи «Дeвицa» «Marvel Достигла самого дна» — Тайка Вайтити объяснил, почему студия доверила ему снимать «Тора» Миньоны балуются нейросетями в новом телеролике мультфильма «Гадкий я 4»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
96

Конец близок в тизере финального сезона «Зла»

Могут ли расследования этой троицы оказаться ещё более странными? Даже её герои уже ни в чём не уверены. Мы тоже — стоит только вспомнить подборку промо-кадров, опубликованных в декабре. Стриминговая платформа Paramount+ выкатила тизер-трейлер четвёртого сезона мистического триллера «Зло». Заодно выяснилось, что этот сезон станет для сериала финальным и стартует в мае.

Ну и раз впереди финал, главные расследователи пугающих и крайне таинственных происшествий в исполнении Maйка Koлтepа, Кати Херберс и Аасифа Мандви просто обязаны докопаться хоть до какой-то истины.

Теги
ВидеоЗло
Комментарии

Ещё на эту тему

1Интимная исповедь у отца Дэвида и прочие шок-моменты — первые кадры четвёртого сезона мистического триллера «Зло» 6Мастер Чиф без шлема и остальная братия на постерах второго сезона Halo

Тоже интересно

2«Аквамен и потерянное царство» наметил дату выхода на домашнем видео 54«Слово пацана» Жоры Крыжовникова популярнее «Игры в кальмара» 13Pидли Cкoтт cнимaeт cвoи cyпepгepoичecкиe фильмы, нo c интepecными иcтopиями 1Действительно очень страшное кино: Марлон Уайанс сыграет в ужастике 1К старту продолжения аниме «Магия и мускулы»» вышла дополнительная глава комедийной фэнтези-манги

Далее на КГ

1
Сборник Tomb Raider I-II-III Remastered вернул фанатам настоящую Лару Крофт
 0
Лысый Роберт Дауни-младший и заросший Дэвид Духовны в тизере шпионской драмы «Сочувствующий»
 1
Эллиот Пейдж и его супергеройская семейка на постерах финала «Академии Амбрелла»
 15
«Люди Икс '97» возвращаются в трейлере продолжения
 6
Песни, пляски и драконьи яйца в свежем трейлере «Летучего корабля»
 0
Atari 400 Mini — раскрыт полный список игр
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 9
Премьеры «М3ГАН 2.0» придётся подождать
 0
Рецензия и отзывы на игру Persona 3 Reload
 4
Мишель Йео сыграет мать с тёмным прошлым в экшен-триллере
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Король огненной охоты» — свежий ролик продолжения постапокалиптического фэнтези
 
Игры Counter-Strike 2 против Atomic Heart: шутер года по версии сайта VGChartz
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Бременские музыканты»
 
Аниме В январе 2024 года читатели попрощаются с мангой на вампирскую тематику «Пecнь нoчныx coв»
 
Снова одинокий волк: в третьем сезоне Ричер лишится прекрасных напарниц
 
Кино Hoвый Cyпepмeн нaбиpaeт мaccy — Дэвид Kopeнcвeт пoкaзaл фoтo c тpeниpoвки для «Cyпepмeнa: Hacлeдия»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 535: Убивающий лифчик
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 606: «Пчеловод», «Конец славы», домовёнок Кузя, попугай Кеша, Винни-Пух
 
1Ноль кадров в секунду – 512: Необоснованные фанаты
 
 
5ЕВА – 567: Протоэротическая игра
 
2Телеовощи – 534: Дрочеслав против Зорро
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 605: «Мастер и Маргарита», «Заветное желание», «Догмен» Люка Бессона, самые ожидаемые российские фильмы
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 511: Спать на монстрах
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru