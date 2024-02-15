Конец близок в тизере финального сезона «Зла»

Могут ли расследования этой троицы оказаться ещё более странными? Даже её герои уже ни в чём не уверены. Мы тоже — стоит только вспомнить подборку промо-кадров, опубликованных в декабре. Стриминговая платформа Paramount+ выкатила тизер-трейлер четвёртого сезона мистического триллера «Зло». Заодно выяснилось, что этот сезон станет для сериала финальным и стартует в мае.

Ну и раз впереди финал, главные расследователи пугающих и крайне таинственных происшествий в исполнении Maйка Koлтepа, Кати Херберс и Аасифа Мандви просто обязаны докопаться хоть до какой-то истины.