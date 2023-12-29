Интимная исповедь у отца Дэвида и прочие шок-моменты — первые кадры четвёртого сезона мистического триллера «Зло»

В жизни главной троицы всё по-прежнему очень таинственно и не без сумасшедшинки. Портал TVLine опубликовал подборку эксклюзивных кадров из четвёртого сезона мистического триллера «Зло». И судя по дебютным снимкам продолжения, скучать главным героям некогда. Впрочем, их сфера деятельности и не предполагает скучной рутины.

Точной даты возвращения у сериала от Poбepта Кинга и Mишeль Kинг пока нет, но стриминговый сервис Paramount+ обещает показать новые эпизоды проекта с Maйком Koлтepом, Катей Херберс и Аасифом Мандви в следующем году.