«Мятежная луна», «Ван-Пис», «Аватар: Легенда об Аанге» и многие другие отметятся на Geeked Week 2023 (трейлер)

Стриминговый сервис Netflix определился с датой проведения своего грандиозного мероприятия Geeked Week 2023 — ежегодный парад анонсов и напоминаний стал уже традиционным. И в этом году цифровой платформе, видимо, даже есть что показать, раз уж празднование растянется на неделю. Конвент будет проходить с 6 по 12 ноября.

Приуроченный к анонсу этого важного события трейлер тизерит самые крупные и популярные проекты стримингового гиганта — эпическую «Мятежную луну» Зака Снайдера, безусловный хит этого года «Ван-Пис», готовящиеся к прощанию со зрителями «Очень странные дела» и «Академия Амбрелла», а также потенциальный хит «Аватар: Легенда об Аанге».