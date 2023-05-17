Спин-офф «Соколиного глаза» обзавёлся датой премьеры

Стриминговый сервис Disney+ заодно с датой выхода продолжения «Локи» объявил премьерную дату экшена «Эхо». Спин-офф «Соколиного глаза» пожалует на малые экраны 29 ноября, при этом выйдет по уникальной для этой цифровой платформы и сериалов Marvel схеме — целиком.

Все шесть эпизодов сольного сериала Майи Лопес в исполнении Алаквы Кокс зрители смогут увидеть в день премьеры. Чем продиктована смена парадигмы выпуска эпизодов, непонятно.

В сериале о возвращении Эхо на малую родину с целью примириться со своим непростым прошлым снялись Винсент Д’Онофрио, Чарли Кокс, Зан Маккларнон, Девери Джейкобс, Алексис Капоцци, Кристофер Кок, Чэск Спенсер и Танту Кардинал.