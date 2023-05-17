Второй сезон «Локи» получил дату выхода

Продолжение приключений женской версии асгардского лукавого бога и её сайдкика наконец-то обрело точную дату выхода. Стриминговый сервис Disney+ сообщил официальную дату старта второго сезона «Локи» — свежие эпизоды проекта с Софией Ди Мартино и Томом Хиддлстоном стартуют 6 октября.

Многосерийный марвеловский проект завершил активное производство второго сезона в прошлом октябре и с тех пор пребывает в постпродакшене, из которого, как выяснилось, выберется только к осени.

В продолжении к вышеперечисленным, а также Оуэну Уилсону и Таре Стронг среди прочих присоединятся персонажи в исполнении Кейт Дики, Ке Хюи Куана и Рафаэля Касаля.