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Второй сезон «Локи» получил дату выхода

Источник: Disney+

Продолжение приключений женской версии асгардского лукавого бога и её сайдкика наконец-то обрело точную дату выхода. Стриминговый сервис Disney+ сообщил официальную дату старта второго сезона «Локи» — свежие эпизоды проекта с Софией Ди Мартино и Томом Хиддлстоном стартуют 6 октября.

Многосерийный марвеловский проект завершил активное производство второго сезона в прошлом октябре и с тех пор пребывает в постпродакшене, из которого, как выяснилось, выберется только к осени.

В продолжении к вышеперечисленным, а также Оуэну Уилсону и Таре Стронг среди прочих присоединятся персонажи в исполнении Кейт Дики, Ке Хюи Куана и Рафаэля Касаля.

Теги
Локи
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