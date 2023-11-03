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«Одни из нас» получили дату старта съёмок второго сезона

Источник: HBO

Глава HBO Кейси Блойс сообщил кое-какую актуальную информацию по многосерийному хиту этого года — постапоклиптическому экшен-триллеру «Одни из нас». Завершившаяся забастовка сценаристов позволяет с осторожным оптимизмом смотреть в будущее проекта, и Блойс заверил, что съёмки второго сезона начнутся в начале следующего года.

Продление сериалу по одноимённой популярной игре от Naughty Dog гарантировали давным-давно, однако со сценарием продолжения шоураннеры Крэйг Мазин и Нил Дракман бросили работать, как только разразилась забастовка.

История смертельно опасных приключений Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) вернётся на экраны не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Тут пока никакой конкретики нет и в помине.

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