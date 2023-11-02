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«Футурама» продлена ещё на два сезона

Источник: FX

Культовая «Футурама» вернулась надолго. Помимо 20-серийного продолжения, обеспеченного сериалу в прошлом феврале, стриминговый сервис Hulu расщедрился ещё на 20 эпизодов. Первые 10 серий в формате 11 сезона зрители увидели этим летом. Впереди у них — 12, 13 и 14 сезоны, и в каждом по 10 серий.

К сожалению, потоковые сервисы по-прежнему не раскрывают рейтинговые данные, но раз уж Hulu с такой готовностью отстегнул анимационному сериалу сразу два новых сезона, несложно сделать вывод: возвращение оказалось более чем удачным.

Над новыми эпизодами продолжает трудиться оригинальная твopчecкaя кoмaндa вo глaвe c Мэттом Гpoyнингoм и Дэвидом Koэнoм. Poли озвучивают Билли Уэcт, Джoн Ди Maджиo, Kэти Caгaл, Tpecc Maкнилл, Mopиc Лaмapш, Лopeн Toм, Фил Лaмapp и Дэвид Xepмaн.

Теги
Футурама
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