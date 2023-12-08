«Скрежет металла» получил второй сезон (видео)

У добродушного парня и обладателя тонкой души Сладкоежки (Caмoa Джo в озвучке Уилла Apнeтта) для вас очень важные новости. Стриминговый сервис Peacock выпустил лаконичный видеоанонс второго сезона постапокалиптической экшен-комедии «Скрежет металла» с весельчаком Энтони Маки в главной роли.

Пожалуй, ничего удивительного в таком анонсе нет — сериал по известному игровому франчайзу стал одним из самых популярных на цифровой платформе. Почему бы и не продлить этот приятный опыт?

Исполнительными продюсерами проекта выступают Peтт Pиз и Пoл Bepник, aвтopы «Дэдпyлa» и «Zoмбилэндa». За сценарий отвечает Майкл Джонатан Смит.